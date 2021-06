Reportaje especial; La inequidad racial a través de los de los maestros del Condado de Monterey

T23

La pandemia presentó varios retos. Maestros en el Condado de Monterey vieron los desafíos en sus salones de clase.

“Cuando no podemos darles la ayuda que queremos darles nos entristece”, dijo Oscar Ramos, maestro de segundo grado en la Primaria Sherwood.

Ramos lleva 25 años en el sistema de educación. Explicó que por años ha visto problemas de desigualdad pero que ahora con la pandemia se han hecho mucho más visibles.

“Estudiantes que no tienen computadoras buenas no tienen computadoras nuevas, no tienen internet y si lo tienen no es muy seguro y se corta cada ratito”, dijo Ramos.

Señalo que aunque el distrito intentó solucionar algunos problemas como el del internet, él siguió viendo problemas.

“No mirábamos a todos los estudiantes todos los días , un día entraban, otros días no entraban o entraban 2-3 días y otro día no”, dijo Ramos.

El señaló que además de problemas de conectividad los estudiantes no tenían los recursos necesarios en su hogar para ayudas de su tarea o proyectos.

“Una clase tenía un promedio de 25 estudiantes Y en realidad es muy triste pero la mitad de los estudiantes se atrasó un poco en el trabajo y en las tareas por lo mismo de la falta de recursos”, dijo Ramos.

De acuerdo a Ramos los más afectados son la comunidad latina.

“No hay tantos recursos, no hay tanto dinero… para poder pagar por el internet que se ocupaba o para comprar la computadora que se ocupaba”, dijo Ramos.

José Ansaldo también conoce de primera mano la realidad de la problemática pues es un estudiante de Salinas.

“Mire en muchos de mis compañeros, no asistían a la escuela no hacían su trabajo”, dijo Ansaldo.

Algo en que Ansaldo y Ramos coinciden es la falta de recursos para los padres ya que muchos de ellos dejaron sus trabajos para ayudar a sus hijos con la escuela pero el idioma se convirtió en otro obstáculo.

“En tiempos de la pandemia no podía agarrar mucho de apoyo porque no entendían lo que tenía que hacer”, dijo Ansaldo.

La Oficina de Educación del Condado de Monterey dijo tener muy presente estos problemas y aseguran estar en el proceso de crear y planificar soluciones.

“Tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que nuestros estudiantes y padres puedan recibir la información que necesitan en un idioma que puedan entender”, dijo la Dra. Deneen Guss, Superintendente de Escuelas del Condado de Monterey, “tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos de que los dispositivos electrónicos que utilicemos tengan función de traducción".

La oficina planea ofrecer clases para padres de familia sobre cómo navegar el sistema educativo, e incluso ya han creado una aplicación.

En cuestión a la inseguridad alimentaria, seguirán ofreciendo el servicio de desayuno y almuerzo a estudiantes que lo necesitan y esperan seguir con esto a largo plazo.

"Esta es nuestra oportunidad de poner las cosas en su lugar para realmente derribar esas barreras, y brindar el apoyo para que todos los estudiantes tengan éxito", dijo Guss.

Por otra parte , la Dra. Guss también mencionó que están en el proceso de implementar fibra óptica para mejorar el acceso al internet.

Pero que eso podría durar meses o incluso años antes de que se finalice el proyecto. Mientras tanto su meta es, “asegurarnos de que todos los estudiantes y sus familias sientan el amor y sepan que son valorados y saben qué haremos todo lo posible para asegurarnos de que no se pierdan esa educación de alta calidad que tanto se merecen”.