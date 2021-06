Negocios flexibilizan requisito de mascarilla en la apertura total de California

T23

Dueños y trabajadores de negocios, así como residents de la comunidad de la Costa Central coinciden en que es buena noticia la apertura total del estado de California, tras un año y cuatro meses de pandemia de Covid-19.

“Todos pueden entrar aquí, nomás queremos que todos estén a gusto, si quieren usar máscara o no, nosotros tenemos vacunas, estamos listos para el negocio y estamos muy contentas que todo está abierto también”, comentó Susana Rodríguez, empleada de Gifts and Go, en el centro de Salinas.



“Los dueños en este lugar aseguran que no preguntan si las personas están vacunadas o no, simplemente les dan la bienvenida”.



“Siento como que gente ya está volviendo a lo normal o lo que era lo normal, ya veo más gente en restaurantes y más gente sin máscaras adentro de lugares y en la misa, también, Iglesias también, están dejando entrar a gente ya sin mascara”, dijo Irma Escobar, residente de Salinas.



María Castañeda trabaja en el Mercadito de Salinas y contó que como trabajadores ellos siguen utilizando un cubrebocas: “El criterio que tenemos aquí es que, aunque el gobernador dio la orden de que podemos estar sin la mascarilla y sin el distanciamiento, por razones obvias creemos que podemos seguirlo usando, al cliente no lo vamos a poder exigir porque ya fue una orden gubernamental pero nosotros aquí, los empleados, sí hemos decidido seguir usándola”.



“Hemos batallado mucho desde marzo del año pasado, y creo que la apertura total es un gran paso hacia la prosperidad que todos queremos disfrutar”, dijo Dona Brun, la dueña de Gifts on the Go.

Algunos negocios siguen exigiendo el uso de cubrebocas y muchas personas siguen utilizando estas mascarillas aun en la vía pública.