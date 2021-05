¿Viajarás este fin de semana festivo? Expertos recomiendan cuidarse

T23

MONTEREY, Calif. (KMUV) Se acerca el fin de semana largo que marca el comienzo de la temporada de vacaciones. El Automovil Club del sur de California calcula que casi tres millones de personas viajarán

La forma de protegerse va a depender de varios factores, pero el más importante según los expertos es si usted esta vacunado o no.

Y eso es exactamente lo que van hacer 2.8 millones de personas del sur de california durante este fin de semana festivo. Para muchos es la primera vez en un año, que se sienten más seguros para viajar, otros, aún no están listos.

Los que volarán, deben de usar mascarillas en los aviones y aeropuertos, aun cuando estén vacunados. Para los que no han sido inoculados, recomiendan utilizar doble cubrebocas y hacer menos escalas en los aeropuertos.

El método de transporte de menos riesgo es por las carreteras y con su propia familia. Hay que tomar precauciones adicionales con los menores que no son elegibles para la vacuna.

“Pore eso tenemos que vacunarnos para tener esa libertad de salir donde queremos salir. Si no nos vacunamos, no hay esa libertad", comentó el doctor del Kaiser Permanente, Javier Armijo.

Estar al aire libre, como en las piscinas y playas, es de menos riesgo para contraer el virus y el mal no se propaga en el agua. La preocupación es para los que no están vacunados y acuden a zonas con mucha gente y en espacios reducidos.

Los CDS reiteraron que si usted no está inoculado, las reglas no han cambiado porque todavía corre el riesgo de enfermarse. Debe usar su mascarilla, cuando esté cerca de otras personas que no viven en su hogar.

El doctor Armijo prefiere que los viajeros reciban la vacuna antes de empacar sus maletas.