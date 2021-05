El Condado de San Benito podría ser uno de los condados de la Costa Central más afectados por la sequía

T23

SAN BENITO, Calif. (KMUV) California ha declarado un estado de emergencia en 41 de sus 58 condados debido a la sequía y uno de esos condados se encuentra aquí en la Costa Central.

Algo que podría impactar los precios de nuestra comida y algunos empleos. Un agricultor dijo que este año podría ser el más difícil para los agricultores en California, debido a la sequía.

El Condado de San Benito tiene dos fuentes de agua. El agua subterránea y agua superficial importada del proyecto del Valle Central de la oficina de recuperación de los estados unidos.

De acuerdo con el administrador del Distrito de Agua del Condado de San Benito, Jeff Cattaneo, el condado necesita 20,000 acres-pies de agua superficial para mantener sus niveles normales.

Sin embargo, este año no recibirán ni una gota de esa fuente. Esto significa que solo contarán con el agua subterránea.

Algo que según, Manuel Santillán, el Mayordomo de uno de los ranchos de Sabor Farms en Hollister impactará el número de empleados que contratan y a los consumidores.

“Y si no producimos nada no va haber el producto, o el precio va subir por la causa de escasez. La escasez viene porque no producimos aquí. va a haber poco trabajo aquí. Va ver poco producto en el mercado. Entonces el país va a sufrir”, dijo Santillán.

Santillan teme que la sequía podría provocar una disminución en su sueldo. Lo cual afecta aún más a su familia si suben los precios de la comida.

Los agricultores dijeron que quizás el impacto no se está viendo en este instante pero sí se verá en un par de meses.