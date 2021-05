Defensores expresan su preocupación por alojar niños migrantes en una base militar en el Condado de Monterey

T23

CONDADO DE SAN LUIS OBISPO, Calif (KOIT) Los Condados de Monterey y San Luis Obispo esperan la llegada de miles de niños migrantes de la frontera de Estados Unidos y México para darles un lugar donde vivir hasta que puedan reunificarlos con sus familiares. Pero, defensores de la Costa Central están preocupados sobre la idea de dejarlos en la base militar Camp Roberts que queda en la orilla del Condado de Monterey.

Explicaron que no es un lugar adecuado para niños.

"Camp Roberts es un area muy rural," dijo Yessenia Echevarria del Paso People's Action. "No hay casi nada ahí. No tienen atención médica. Hace mucho calor. Estas son algunas de todas las preocupaciones por no traerlos a Camp Roberts."

Diputado Salud Carbajal dijo que van a seguir adelante con el plan y que los niños migrantes van a estar en buenas manos donde entrena el National Guard de California en norte del Condado de San Luis Obispo.

"Estamos trabajando con la administración de Biden para asegurarnos que los niños si van, o no, a estar alojados en Camp Roberts, tendran el mejor cuidado," dijo Carbajal.

Pero los defensores no están convencidos.

"California, como un estado que está dandoles la bienvenida a chicos que fueron abusados y están traumatisados por el trayecto,"dijo Marcela Morales, la directora ejecutiva de CAUSE. "Queremos un lugar seguro, y eso no es en un una base militar."

Quieren que los niños esten juntos devuelta con sus familias.

"No es solo question de tener condiciones adecuada," dijo Echevarria. "Estos son chicos que merecen amor. Son niños que merecen una educación. Merecen poder jugar."

Pero el diputado Carbajal dijo que con el plan de 30 días, los niños podrían ser alojados en la base militar y en menos de un mes reunidos con sus familias.

"Tenemos que sacarlos de ahí lo antes posible y al mismo tiempo acordarnos que esto es a corto plazo hasta que les conseguimos un lugar.

Por lo que dice la oficina del diputado Carbajal, no confirmaron si van adelante con el plan... o no.