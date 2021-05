Complejo habitacional y de salud se construirá en Santa Cruz

T23

SANTA CRUZ, Calif. (KMUV) Santa Cruz Community Health, Dientes Community Dental Care y MidPen Houseing se unen para crear un complejo habitacional y de salud en una superficie de 3.7 acres en Live Oak.

Los centros de salud abrirán en 2022. Inlcuirán una clínica dental con 11 sillas y atenderán a 6,000 pacientes de bajos ingresos cada año y un centro de atención principal en 20,000 pies cuadrados para servir a 10,000 pacientes por año.

Diana Valadez, una paciente de Dientes y Santa Cruz Community Health, dijo que fue por primera vez con ellos cuando descubrió una bolita en su pecho, desde entonces, la han ayudado a recuperarse y sobre todo la tratan con respeto.

"Es un factor muy importante para la gente. Si alguien va a la clínica y no se siente en confianza para ir al doctor porque es vergonzoso hacerle preguntas, sus pacientes nunca se sentirán a gusto", comentó Valadez.

Valadez dijo a Telemundo 23 que camina de 30 a 40 minutos para asistir a sus citas a tiempo, y dice que construir un nuevo complejo como este significa que más madres y adultos mayores podrán tener acceso a la salud general y dental.

"Está solo entre 5 y 7 minutos de mi casa y no solo me beneficia a mí, sino a toda la comunidad, porque la mayoría de la comuinidad, del grupo a donde van mis hijos a la escuela, muchas de las madres no manejan, así que esto es fantástico", consideró Diana Valadez.

La directora general de Santa Cruz Comminuty Helth, Leslie Conner, agregó que este proyecto lleva cerca de cinco años trabajando en la creación de la nueva clínica, la sede dental y la clínica dental, así como el nuevo campus para casas asequibles.

"Acceder a vivienda costeable y a la salud son dos de los grandes problemas en nuestro tiempo", comentó

57 unidades residenciales asequibles serán construidas como parte de este proyecto. El complejo habitacional podría abrir en 2023.