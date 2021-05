Clínicas de vacunación para jovenes de 12 a 17 años en el Condado de Monterey

T23

El sistema de Salud Montage estará ofreciendo varias clínicas de vacunación para personas de 12 años y más a partir del lunes, 17 de mayo.

Pueden registrarse aquí.

Asegúrese de elegir una de las clínicas de vacunación específicamente para menores entre 12 y 17 años.

La primera clínica se realizará el lunes en el Centro de Salud Montage en Marina entre las 8 a.m. y 4:30 p.m.

Otras clínicas de vacunación:

Miercoles, Mayo 19

Pfizer (Ages 12+), Moderna, and Janssen (Johnson & Johnson)

2-7 p.m.

Del Monte Shopping Center, Monterey

Jueves, Mayo 20

Pfizer (Ages 12+), Moderna, and Janssen (Johnson & Johnson)

2-7 p.m.

Del Monte Shopping Center, Monterey

Viernes, Mayo 21

Pfizer (Ages 12+), Moderna, and Janssen (Johnson & Johnson)

8-3:30 p.m.

Montage Wellness Center, Marina

Sábado, Mayo 22

9 a.m. – 1 p.m.

Pfizer (Ages 12+), Dose 1 and make-ups for Dose 2, and Janssen (Johnson & Johnson)

Boys & Girls Club, Seaside

Los menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor. Por favor traiga una forma de identificación con una foto y con comprobante de residencia y edad. Las vacunas son para quienes viven, trabajan o van a la escuela en el condado de Monterey.