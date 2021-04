DREAMER de la Costa Central viaja a México por primera vez en 23 años

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Después de 23 años de no poder regresar a su país natal, un joven dreamer de la Costa Central, finalmente tuvo la oportunidad de abrazar a su familia en México.

Jesus Aaron Hernández de 31 años de edad, residente de Salinas y beneficiario de DACA hoy regresó a la Costa Central, luego de pasar dos semanas en Querétaro, México. Algo que no había hecho desde que tenía 8 años de edad debido a razones migratorias que según su abogada de inmigración, se complicaron durante la administración de Donald Trump.

Con besos y abrazos, así fue el emotivo y feliz reencuentro de Jesus Aaron Hernández con sus familiares en Querétaro, México quienes no había visto por 23 años.

“Contento de ver la casa donde crecí y nací”, dijo Hernandez, “todos me decían recordamos el niño de 8 años que se fue y ahora yo era un hombre grande”.

Hernandez solo tenía 8 años de edad cuando tuvo que salir de México con su madre Alicia Resendiz y sus hermanos en 1998 en busca del “sueño americano”.

“Yo quería ir a ver a mi familia a ver el pueblo y las tradiciones”, dijo Hernandez.

El vivio indocumentado hasta 2012 cuando calificó para el programa de acción diferida, mejor conocido como DACA. Hernández contó que en varias ocasiones intentó regresar al país Azteca y le pidió ayuda a abogados de inmigración. Quienes, según Hernández, le dijeron que no era imposible pero eso cambió hace dos semanas.

“Todavía no me lo creía el día se me hizo muy largo, iba contando las horas, los minutos”, dijo Hernandez.

Por razones humanitarias, Hernández, logró pedir un permiso para regresar a Querétaro, donde su abuela acaba de fallecer a causa del Covid.

De acuerdo a la abogada Blanca Zarazúa con la anterior administración era casi imposible pedir un permiso para viajar para los que son amparados bajo DACA, ya que piden varios criterios.

“La primera es educativa, la segunda es por empleo y la tercera es humanitaria y nosotros entramos por la humanitaria”, dijo Zarazúa.

Dice que usualmente es un proceso bastante largo que podría durar años y que esto verdaderamente fue un caso especial.