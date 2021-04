Doctor de Monterey pierde su licencia médica tras varias condenas y alegaciones de negligencia

T23



MONTEREY, Calif. (KMUV)

Un doctor de Monterey con múltiples condenas y acusaciones por negligencia y por no mantener registros precisos acaba de perder su licencia médica.

El consejo médico de California le revocó la licencia al Ginecologo Dr. Mary Brewster el 5 de abril.

Cargos por acoso y vandalismo

La presunta novia del esposo de Brewster’s era una enfermera en el mismo hospital donde trabajaba Brewster. Investigadores dijeron que Brewster le llamó nombres ofensivos en frente de pacientes y le aventaba fluidos corporales en las sala quirúrgicas y creó un ambiente de trabajo muy difícil.

Reportan que después de que se involucró la policía de Monterey, el acoso terminó por algunos meses, pero luego la víctima se dio cuenta que empezaron a faltarle pertenencias, sus plantas se estaban muriendo y su buzón de correo fue vandalizado con ácido. Ella instaló cámaras de vigilancia y estas captaron a Brewster con veneno para las plantas y la captó gateando por debajo de su coche alrededor de las 4:30 a.m.

Brewster fue sentenciada a 180 días en la cárcel y tres años de libertad condicional luego de haber sido encontrada culpable de acoso, vandalismo e invasión de propiedad privada.

Agresión contra un oficial y DUI

De acuerdo con los records del consejo médico de California, Brewster luego se declaró culpable de un cargo por agresión contra un agente, de un cargo por conducir bajo la influencia con un nivel de alcohol de 0.08% por tener un nivel de alcohol en su sangre por encim del 0.20% y por otra violacion vehicular dentro de 10 años. Esos documentos dijeron que la policía de Monterey respondió a un incidente de un conductor ebrio sobre la autopista 68 el 17 de abril 2020, y un oficial realizó una parada cerca de Martin. El oficial dijo que había un olor muy fuerte de alcohol, pero Brewster se negó haber tomado alcohol.

Cuando el oficial le pidió salirse del coche, ella presuntamente se rehusó y empezó a gritar. Eventualmente oficiales tuvieron que sacarla a la fuerza y esposarla en el piso, según oficiales.

Un oficial le pidió hacerse la prueba de alcoholismo, pero según oficiales, ella respondió con groserías y golpeó al oficial con su hombro.

Uno de los oficiales la llevó al Hospital Comunitario de la Península de Monterey para que le realizaran la prueba de alcoholismo mientras otro oficial obtenía una orden de registro, pero ella seguía gritando y tuvieron que sacarla de la patrulla a la fuerza, según oficiales. Agregan que Brewster presuntamente pateó a uno de los oficiales y tuvieron que sujetar.

Ella fue sentenciada a cinco años de libertad condicional.

Acusaciones de Negligencia

El Consejo Médico de California encontró que dos de los pacientes de Brewster mostraron negligencia.

La primera fue una mujer de 73 años de edad o paciente 1. Documentos muestran que la mujer fue a ver a Brewster por una hemorragia posmenopausica y durante un ultrasonido el doctor encontró que era muy difícil ver su revestimiento uterino debido a fibrosis y recomendó dilatación y legrado, ablación endometrial e histeroscopia.

El paciente se realizó el procedimiento en julio 2017 y no hubo complicaciones, pero la mesa directiva dijo que no hubo documentación en donde Brewster discute los riesgos, beneficios alternativos y los estándares requieren que Brewster primero tome muestras para asegurarse que no se trata de hiperplasia endometrial o cáncer.

El otro paciente, paciente 2, una mujer de 23 años de edad a quien se le murio su bebe en el vientre cuando tenía 14 semanas recibio una misoprostol para inducir el aborto medico, pero cuando no resulto exitoso, Brewster decidio realizar dilatacion y legrado.

El procedimiento se realizó en octubre 2017, pero el consejo médico reporta que Brewster llegó tarde a la cirugía. Durante el procedimiento, Brewster documentó que la paciente perdió 1,500 mililitros de sangre. Después del procedimiento, Brewster salió por una junta y no estuvo disponible hasta una hora después del procedimiento.

El consejo médico dijo que los estándares requieren que el doctor hable sobre las instrucciones para salir del hospital y sobre lo que encontraron con los pacientes y comunicarse con las o los enfermeros, revisar la pérdida de sangres y seguir revisando al paciente.

Brewster presuntamente tampoco mantuvo los récords necesarios sobre los tratamientos de los pacientes nombrados.

A parte de los cargos de negligencia y criminales, Brewster es acusada de utilizar alcohol de una manera peligrosa y no profesional y por no cooperar con el consejo de investigaciones y de no cumplir con su libertad condicional.