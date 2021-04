Congresista habla sobre la base militar en el Condado de Monterey que podría albergar a niños migrantes no acompañados

T23

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV)

El Congresista de la Costa Central Jimmy Panetta le envió un comunicado al Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, sobre la posibilidad de utilizar la base militar Camp Roberts en el Condado de Monterey para refugiar a niños migrantes no acompañados.

La oficina de Panetta dijo que si el HHS decide que la base militar de la guardia nacional servirá como un refugio, este alojara a los menores hasta que sean reunificados con un familiar o un patrocinador.

“A medida que continuamos lidiando con la inundación de personas, incluyendo de niños no acompañados de todas las edades llegando a nuestra frontera sur para servir las leyes de nuestra nación, tenemos que tomar los pasos apropiados para asegurar que mostremos compassion mientras determinamos el futuro de sus solicitudes de asilo e intentamos reunificar a las familias. Eso significa que tenemos que tener instalaciones para alojar a los niños no acompañados mientras nuestro gobierno determina la legalidad de sus solicitudes”, dijo Panetta en un comunicado. “Recientemente visité una de estas instalaciones para niños no acompañados en la frontera sur. Vi que la instalación en Carrizo Springs, Texas, estaba limpia, segura y tenía suficiente espacio. Si HHS decide que Camp Roberts será utilizado para albergar a los menores, el Representante Carbajal y yo nos aseguraremos que la instalación cumpla con los mismos estándares. Hemos estado y continuaremos estando en contacto con la Administración Biden y con HHS para estar al tanto sobre cualquier desarrollo en cuestión a Camp Roberts, y nos encargaremos de la vigilancia necesaria para este albergue. Más que nada, continuaremos peleando para obtener un proceso ordenado, seguro y eficiente para determinar la legalidad de los niños no acompañados que vienen en busca de familiares y por una vida mejor”.

El HHS no ha tomado una decisión final sobre el uso de Camp Roberts, pero no falta mucho para que la tengan. Camp Roberts se encuentra en el sur del Condado de Monterey y en la orilla del Condado de San Luis Obispo, y es una de varias instalaciones siendo consideradas como albergues para niños no acompañados.