Mujer alega haber sufrido un parálisis facial tras vacunarse

Entre tanto, una mujer en la Costa Central hoy nos cuenta sobre los efectos adversos que ella sigue sufriendo luego de recibir la vacuna Johnson y Johnson en Salinas.

Esta residente de Salinas quiso mantenerse en el anonimato. Ella fue inoculada la mañana del 25 de marzo y asegura que unas horas después ya no sentía la lengua.

Ella nos cuenta que intentó regresar a trabajar. Pero una semana después, su estado de salud empeoró. Dice que sufrió muchos mareos y luego su boca se comenzó a torcer, uno de sus ojos le empezó a lloriquear y le pegaron dolores de cabeza. Fue entonces cuando acudió al centro médico natividad.

“Llegué al hospital y pues me hicieron atenderme y no entendía lo que decía no podía hablar muy bien. Ahí pase y me dijeron que era una parálisis facial que me dio”, dijo la residente de Salinas.

Una semana después ella decidió volver a trabajar ya que es la única proveedora de su familia.

Pero al hacer esto su cara se hinchó y tuvo que regresar al cuarto de emergencias donde le dijeron que debería ir a su doctor general para que le hicieran pruebas.

“Con verse su cara deformada es que le da mucho panico a uno, no mas quisiera que me ayudaran a que me hicieran muchos estudios para ver por que la vacuna hizo esos efectos en mi cuerpo”

Nuestro equipo de noticias intentó contactar al hospital natividad sobre esta reacción, pero no hemos tenido una respuesta.

Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad Johns Hopkins indica que existe la posibilidad de que aumente el riesgo de que una persona desarrolle la parálisis de Bell tras recibir una vacuna contra Covid-19.

Este estudio se realizó utilizando los datos de las vacunas Moderna y Pfizer.

El Oficial de Salud del Condado de Monterey hoy anunció que no estarán contactando a residentes que recibieron la vacuna Johnson y Johnson. Y que será responsabilidad del paciente reportar cualquier efecto secundario.