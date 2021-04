Activistas locales recuerdan su lucha al lado de César Chávez

T23

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) Han pasado unos 60 años pero la lucha continua por alcanzar el legado de César Chávez, quien luchó por los trabajadores agrícolas y quien hoy hubiera cumplido 94 años de edad.

Varios líderes en la costa central formaron parte de este movimiento que inició en la década de los 60. Y ellos aseguran que aún hay mucho por hacer y para ayudar a estos trabajadores esenciales.

Chávez encabezó un boicot de uva en 1965 que se extendió en todo el país en 1968 y duró hasta 1978. Esto resultó en salarios más altos para los trabajadores agrícolas y enfocó la atención nacional en su situación.

Sabino López, Subdirector del Centro de Abogacía Comunitaria de la Costa Central, recuerda cuando él y su familia acompañaron a César Chavez en la lucha por los trabajadores agrícolas.

"Me tocó estar mucho al lado de César Chávez en juntas para preparar las negociaciones de contratos para preparar campañas contra de hoy correos y pues trabajar con él fue una experiencia muy bonita muy grande", dijo Lopez.

Sabino llegó a este país a los 17 años luego que su papá le ayudará a conseguir la residencia para trabajar en los campos de la Costa Central. En ese entonces trabajaba 90 horas a la semana y recibía un pago de $1.05 la hora. Y cuenta que no fue hasta que declaró sus impuestos que se dio cuenta de lo injusto que era su empleo.

"¿No te pagan tiempo y medio?, no, ¿overtime?, no, ¿tienes vacaciones?, no tengo, ¿tienes beneficios? no, no tengo nada, oh me dice es una injusticia”, dijo Lopez.

Después escuchó del infame líder César Chavez.

"Yo estaba espere y espere y llego un señor con un sombrero grande chaparrito butted pero una vez que el empezó a hablar de su mensaje de la misión que él tenía y que él traía entonces empezamos a entender el valor y lo importante del trabajo que estaba haciendo", dijo Lopez.

A causa de este movimiento, Sabino dice que empezó a ver cambios.

Se creó la unión obtuvieron protección y derechos. Su sueldo subió a $3 la hora y ahora contaba con vacaciones y seguro médico. Pero no fue un camino fácil.

“No quiso retirar el boicot que tenía contra los rancheros y porque no querían firmar contratos entonces él se negó y lo arrestaron”, dijo Lopez.

La familia del Supervisor del Condado de Monterey Luis Alejo, también vivió y estuvo presente durante esa era. Y de niño, alejo tuvo el honor de conocerlo.

Pero igual que López, Alejo cree que aún hay mucho por hacer en cuanto a los derechos de estos trabajadores. Como una reforma migratoria y mejor seguro médico.

"Yo estoy aquí hoy por gracias a dios por esos esfuerzos de esos valientes campesinos, líderes campesinos que hicieron todo lo posible para que nosotros podamos tener una vida mejor", dijo Alejo, "ahora es nuestra obligación de dar pa tras para mejorar las vidas de trabajadores a hoy por esos esfuerzos que se hicieron decadas atras".

El supervisor también señala que en el último año han logrado un gran esfuerzo por vacunar a estos trabajadores contra Covid-19 para ofrecerles pruebas, equipo de protección y servicios de aislamiento entre otros.