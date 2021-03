La costa central está de luto por la muerte de un veterano; escuchamos de familiares

T23

SALINAS, Calif. (KMUV) El Condado de Monterey está de luto, tras la muerte de un veterano quien falleció, el lunes, en un accidente de mootocicleta en la intersección de la carretera 1 y 68.

Se trata de de Ryan Sparks de 31 años de edad y residente de Salinas.

Sparks no solo era un veterano sino también esposo, y padre de dos niños. Él dedicó mucho tiempo de su vida ayudando y motivando a la comunidad, en especial a los veteranos sin hogar.

Les ayudaba a encontrar un hogar y atención médica además de coordinar los servicios de atención médica de veteranos.

Su esposa, Stephanie Sparks, dice que Ryan nunca paró de ayudar.

"Seguía dando, siguió apareciendo y se ofreció como voluntario para todo lo que hacía. Tenía una forma de comunicarse con la gente. Podía relacionarse con cualquier persona, sin importar la edad, la raza o la religión."

Según su esposa, siempre fue el primero en querer escoltar en motocicleta a los veteranos caídos. Ayudó a recaudar dinero para el nuevo cementerio para veteranos de la costa central.

La familia spark ha creado una página de go fund me para cubrir los gastos fúnebres y para ayudarles económicamente, y desde ya han recaudado más de $32,000. La familia me dice que estarán celebrando la vida de Ryan Sparks el día de su cumpleaños, el 11 de Abril.