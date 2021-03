Distrito Escolar del Valle de Pájaro considera censurar a un miembro de la mesa directiva

T23

WATSONVILLE, Calif. (KMUV)

El Distrito Escolar del Valle de Pájaro estará abordando una resolución que busca censurar a Georgia Acosta durante la próxima junta de la mesa directiva del distrito.

De acuerdo con la resolución difundida por la mesa directiva, están considerando censurar a Acosta por una serie de razones.

Una de las razones involucra el repente despido de la Superintendente Dr. Michelle Rodríguez.

En enero, el distrito anuncio que Rodríguez fue despedida durante una junta de la mesa directiva, no abierta para el público, luego que siete miembros votarán a favor del despido. En ese entonces, Rodríguez dijo que Acosta no la permitió unirse a la junta y alega que un abogado fue a su oficina con un papel para avisarle que su contrato se había terminado antes de lo esperado. Ella no supo porque la estaban despidiendo.

A finales del mes, con un voto unánime la mesa directiva voto para anular su despido durante una junta especial. Jennifer Holm fue elegida como la nueva presidente de la mesa directiva durante la junta, remplazando a Acosta.

En la resolución, Acosta es acusada de no notificar a la mesa directiva de que tenía planes de despedir a Rodríguez y de no participar en ninguna de las juntas especiales para evaluar su comportamiento. Ella también es acusada de compartir información confidencial con una ex empleada del distrito sobre el despido de Rodríguez y le pidió consejos.

De acuerdo con la resolución, Acosta Contactó un abogado para terminar el contrato de Rodríguez en enero sin el consentimiento ni autoridad de la mesa directiva y se realizó una junta directiva en una plataforma no autorizada para prevenir a Rodríguez a unirse a la junta. Se reporta que ella presuntamente genero $16,000 en gastos legales que no fueron autorizados.

Luego del despido de Rodríguez, la mesa directiva dijo que Acota intentó evitar que la comunidad opinara sobre la decisión, pero Rodríguez luego fue reincorporada y Acosta fue removida de su puesto por sus acciones.

La mesa directiva dijo que el comportamiento de Acosta, su vocabulario y conducta hacia otros empleados y el público no cumplen con los estándares profesionales. También alegan que no asistió a 26 juntas, no participó en ningún comité y fue acusada de violar el Acta Brown luego de la elección de 2018.

La resolución no dio una razón acerca del porque Acosta intento despedir a Rodríguez.

La mesa directiva está programada considerar la resolución en una junta, el miércoles.