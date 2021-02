Las cancelaciones de eventos impactan a organizaciones sin fines de lucro en la Costa Central

T23

CENTRAL COAST, Calif. (KION) -Las organizaciones sin fines de lucro en la Costa Central están perdiendo un gran porcentaje de sus ingresos debido a la cancelación o modificación de eventos comunitarios.

Hope, Horses and Kids o “Esperanza, Caballos y Niños”, es una de las organizaciones no lucrativas que normalmente se benefician de eventos como el Rodeo de California en Salinas. Organizadores del Rodeo de California se vieron obligados a cancelar los eventos del 2020 y el rodeo del 2021 fue pospuesto.

“Estamos perdiendo ese dinero, y es un gran porcentaje de nuestros ingresos anuales”, comentó la Directora Ejecutiva de Hope Horses and Kids, Lori Tuttle.

Estos acontecimientos han forzado a varias organizaciones sin fines de lucro a cambiar la manera en que recaudan fondos, incluyendo Hope, Horses and Kids. Ellos tuvieron que posponer uno de sus eventos mayores.

“Nosotros decidimos en el 2020 que no íbamos a realizar el evento Hope, Horses and Ribs en febrero”, comentó Tuttle. “Estábamos en el proceso de desarrollar un evento nuevo, y actualizado para recaudar fondos, pero no pudimos finalizar. Estos eventos, usualmente generan entre $25,000 a $30,000 gran parte de nuestro presupuesto”.

Otra de las organizaciones que se beneficia de los eventos importantes de la Costa Central son los centros Sun Street.

La Directora Ejecutiva de los centros Sun Street Anna Foglia, explicó que están perdiendo los fondos que usualmente generan durante el Rodeo de California y que utilizan para ayudar a educar, prevenir y ayudar a las personas recuperándose del abuso de drogas.

Foglia agrega que esto sucede precisamente en un tiempo en el cual la pandemia ha incrementado el consumo excesivo de alcohol y problemas de salud mental.

También se reporta una pérdida de conexión entre las organizaciones sin fines de lucro locales y los organizadores de eventos debido a las cancelaciones de estos eventos.

“Se conocen entre sí, y es muy posible que contraten a algunos de nuestros voluntarios que están en recuperación de largo plazo”, comentó Foglia.

De acuerdo con Foglia, un 30% de los planes de recaudación de fondos son destinados a eventos especiales como el rodeo o por sus propios esfuerzos.

Explican que esto representa $300,000 de su presupuesto, pero que han logrado encontrar la manera de compensar la diferencia.

“Ahora nos estamos enfocando en la redacción de subvenciones. La redacción de subvenciones era aproximadamente el 50% de nuestro plan de recaudación de fondos pero ahora es aproximadamente el 80%”, comentó Foglia.

A pesar del impacto que ha dejado las cancelaciones de importantes eventos en el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro, existe una esperanza, ya que los miembros de la comunidad y los donantes privados también han intervenido para ayudar a mantener en pie a estas organizaciones sin fines de lucro.