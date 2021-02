Greenfield propone un programa de asistencia para la vacunación contra el COVID-19

T23

Comunidades rurales están tomando medidas para asegurarse que todos en su comunidad tengan acceso a la vacuna contra covid-19.

La Ciudad de Greenfield está considerando implementar un programa de alcance que se enfocará en residentes de la tercera edad enfrentando barreras de lenguaje y sin acceso al internet.

De acuerdo con funcionarios, el 91% de la comunidad de greenfield es hispanohablante. Mientras que el 21.3% de todos los residentes carecen del acceso a una computadora.

El concilio de la ciudad estaba programado votar sobre este programa que consiste en contratar a alguien temporalmente para que ayude a la comunidad a registrarse para recibir la vacuna.

"No, no, esa vacuna si no", dijo Anastasio Hernández, residente de Greenfield.

Como Anastasio Hernández hay muchos miembros en la Ciudad de Greenfield que no han podido registrarse para recibir la vacuna contra el covid-19 por varias razones.

"No puedo leer ni escribir para ir a preguntar si alguien nos ayuda", dijo Hernández.

Hernández agrega que también le hace falta el acceso a una computadora e internet.

Para ayudar a personas como Hernández, el concilio de la ciudad hoy estaba programado decidir si deben financiar el puesto de una persona que se asegurara de que residentes como Hernández tengan acceso a la vacuna.

"La configuración actual del sistema de registración, el sistema en línea, es algo difícil para las personas mayores que no tienen tanta experiencia en línea", dijo Paul Woods, el Gerente de la Ciudad.

De acuerdo con Woods, este programa servirá como un intermediario entre la comunidad y el público.

"Es más difícil para ellos porque en el sur del condado el acceso a la web es más lento", dijo Woods.

Este programa costará un total de $9,150 para financiar el puesto temporal de 13 semanas y para la logística.

Empezaran por actualizarse sobre las diferentes formas para registrarse y trabajarán en colaboración con funcionarios de salud.

"Dijeron, por que no establezcamos un sistema basado en papel mediante el cual saldremos, nos pondremos en contacto con las personas mayores que tienen problemas para ingresar al sistema, en cuanto a las citas de vacunación y, de hecho, trabajaremos junto con ellos para conseguir esas citas", dijo Woods.

La ciudad dice que ya cuentan con algunos voluntarios que han estado visitando los centros para ancianos para informar a la comunidad.

Por ahora el programa se enfocará en personas de la tercera edad y luego considerarán ampliar su alcance.