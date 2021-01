La Ex-Superintendente del Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro habla sobre su repentino despido

T23

WATSONVILLE, Calif. (KMUV)

Varios en la Costa Central exigen respuestas tras el repentino despido de la Superintendente del Distrito Escolar del Valle de Pájaro, Dr. Michelle Rodriguez.

Rodriguez fue despedida el 27 de enero luego que cuatro de los siete miembros directivos del distrito votaran a favor de esta decisión. Ellos son Oscar Soto, Georgia Acosta, Jennifer Schacher y Daniel Dodge Jr.

Sin embargo, líderes locales al igual que residentes están consternados, pues alegan que nunca revelaron una razón ni pidieron la opinión de los padres de familia.

Telemundo 23 habló con la Dr. Rodríguez quien también dijo estar sorprendida sobre la decisión.

“La noche del miércoles de la junta de la mesa directiva el presidente Acosta no me dejo entrar a la sala en donde estaban haciendo la decisión de terminar mi contrato, yo pedí varias veces que me dejaran entrar para que pudiera comunicarme y hablar directamente con los otros miembros de la mesa directiva, no me dejaron entrar, entonces solamente lo que pasó es que pasaron dos horas de ellos ahí trabajando y luego un abogado llegó a mi oficina y me dio un papel diciendo que iban a terminar mi contrato temprano, eso significa que no tienen que darme una respuesta o una posibilidad de trabajar o hablar con la mesa directiva pero sí tienen que pagarme un año de sueldo porque no me están dando una razón”.

Ella asegura que nunca tuvo desacuerdos mayores con los miembros directivos y tampoco expresaron preocupación sobre sus decisiones.

“Siempre durante este tiempo especialmente de COVID, siempre hay decisiones con que unos están de acuerdo y otros no”, dijo Dr. Rodriguez. “Para mi siempre en el centro de las decisiones que hago son los estudiantes, siempre digo que estamos aquí para trabajar para servir los estudiantes y sus familias y eso significa a veces que tenemos que, los que están trabajando, tienen que hacer cosas que no quieren, tienen que trabajar en las escuelas tienen que abrir las puertas porque estamos aquí para recibir”.

Algunos líderes como el Supervisor Luis Alejo del Condado de Monterey, quien fue estudiante del Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, cree que la decisión fue motivada políticamente.

Al preguntarle a la Dr. Rodríguez si cree que la política jugó un papel, esta fue su respuesta: “Lo que puedo decir es que estamos haciendo buen trabajo y no hay una razón que alguien puede darme sobre porque decidieron terminar mi contrato si no hay un escándalo no hay algo que pasó que pueden decir esta es la razón porque decidieron terminar mi contrato”.

Esta decisión deja a uno de los distritos más grandes en el Condado de Santa Cruz sin un líder que pueda guiar la reapertura de las escuelas dentro del distrito. La Dr. Rodriguez cree que esto será un problema porque estamos enfrentando tiempos en los cuales es importante tener a un líder que, según ella, sabe lo que está haciendo para ayudar a sacar al distrito adelante.

Varios en la comunidad también están preocupados sobre lo sucedido. De hecho están recaudando firmas para exigirle a la mesa directiva a que reconsidere su decisión. Hasta la fecha han recaudado casi mil firmas.

“Me siento agradecida con todos los empleados, padres de familia y socios que me están apoyando me da un nivel de paz verdad al ver que tengo tantos que me están apoyando que ven que estamos haciendo buen trabajo”, dijo la Dr. Rodriguez. “Si quiero regresar porque sé que los estudiantes y la comunidad me necesitan”.

De acuerdo con la Dr. Rodriguez, cuando ella llegó al distrito los niveles de lectura de los niños estaban muy bajos. Pero con la ayuda de maestros, Rodriguez explica que implementaron un nuevo sistema de aprendizaje en grupos pequeños el cual permite que los niños reciban más apoyo y mejoren sus niveles de lectura.

“Hemos aumentando el nivel de lectura de muchos y estoy muy feliz del trabajo que estamos haciendo”, dijo la Dr. Rodriguez. “Tambien creo en apoyar a todo los niños eso significa que ahora estamos ofreciendo arte en las escuelas, antes ninguno de los niños tenían banda, coro o artes en las escuelas, y ahora cada estudiante de sexto hasta el doceavo grado tienen clase de arte”.

Ella explica que también lanzaron un programa llamado “salva la música” el cual consiste en que para 2023 cada estudiante de kinder a sexto grado recibirá 45 minutos de música diario. Y agrega que también han implementado varios cambios y contratado a más consejeros para ayudar a los niños en su salud mental.

El voto para despedir a Rodriguez sucedió solo horas después del fallecimiento de su padre. Ella describe esas 36 horas como las peor de su vida “mi papá es mi mentor principal, el falleció a las 10 de la noche del martes y esto sucedió el miércoles las 8 de la noche y fue un tiempo muy difícil porque yo quiero mucho a mi papá y yo se que el todavia me esta apoyando”, dijo Rodriguez con una voz quebrantada.

Nuestro equipo de noticias intentó contactar a todos los miembros de la mesa directiva, pero ninguno de los miembros respondió. La mesa directiva está programada discutir sobre el reemplazo temporal de la superintendente el viernes por la tarde.

Telemundo 23 seguirá actualizando este artículo.