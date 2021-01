Nuevo plan migratorio de Joe Biden da esperanza a miles de campesinos en la Costa Central

T23

SALINAS, Calif. (KMUV) Con la llegada de Joe Biden al poder también llega esperanza para millones de personas indocumentadas que viven en este país, incluyendo miles en la Costa Central.

Se espera que esta semana su oficina envíe un plan al congreso que permitiría que millones de inmigrantes apliquen para legalizar su estatus migratorio.

En parte este plan permitirá que personas con el Estatus de Protección Temporal, mejor conocido como TPS, y trabajadores agrícolas, sean elegibles para aplicar para la residencia de inmediato y aplicar para la ciudadanía después de tres años.

Todos los solicitantes deberán pagar las tarifas necesarias, declarar impuestos y aprobar una verificación de antecedentes criminales. También deben demostrar que han vivido en el país antes del 1 de enero, 2021 y que han trabajado en la agricultura por al menos 100 días durante 4 de los pasados 5 años.

Davian Santana lleva 19 años trabajando en los campos agrícolas del Valle de Salinas y sería uno de los trabajadores beneficiados por este plan.

“Aquí hemos tratado de hacer las cosas bien, estar al día con los impuestos, pagar impuestos con esperanza de que algún día haya reforma migratoria un permiso de trabajo con una tarjeta azul”, dijo Santana.

Y ahora su esperanza es más fuerte que nunca, debido al plan que Biden planea enviar al Congreso.

“No nada mas para mi sino para miles de mexicanos que están aquí trabajando sin ver a nuestras familias, más que nada sería como andar salir de trabajar con la esperanza de regresar a casa sin miedo a de inmigración”

Este plan le permitiría a Davian y a miles de campesinos en la costa Central solicitar una residencia permanente y eventualmente la ciudadanía.

“La mera verdad yo me gustaría que si hubiera un plan migratorio así como lo ha dicho este presidente que acaba de entrar porque más que nada este año más que nada con los incendios no nos fue muy bien y como migrantes casi no recibimos ayuda del gobierno”, dijo Santana.

Ariadna Rentería, abogada de inmigración en Watsonville dijo que este plan era justo y necesario.

“En California se dice que entre 60-75% de la mano de obra en la industria agrícola es mano de obra indocumentada y creo que Covid más que nunca reveló la importancia de esta industria para la sobrevivencia de todos”, dijo Renteria.

En solo las primeras horas, Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración.

“Creo que la propuesta de Biden si uno la lee con cuidado encuentra la realidad en la que han vivido los migrantes por muchísimo tiempo, una realidad que es excluyente, limitante y agresiva”, dijo Rentería.

Por su parte, la Oficina de Agricultura del Condado de Monterey envió un comunicado que en parte dice que ellos han apoyado los esfuerzos para una reforma migratoria a nivel nacional y que la propuesta de la Administración de Biden incluye varias de estas reformas necesarias.

También dicen que ellos permanecen comprometidos a la inclusión de provisiones que expandan los programas de trabajadores temporales y que ayuden a lidiar con la demanda de trabajadores de temporada que se necesitan para la agricultura, algo por lo que su oficina seguirá luchando.