REPORTAJE ESPECIAL: Entrenando a empleados del Condado de Monterey sobre la equidad racial

Además de sus bellos paisajes, una de las cualidades más distintivas del Condado de Monterey es su diversidad cultural.

"En mi oficina hay personas que son de culturas mexicanas, otras personas de cultura afroamericana, cultura de India", dijo Stefania Castillo, Planificadora de Transporte con TAMC.

Castillo dijo que el entrenamiento impartido por la Oficina de Derechos Humanos del condado le ayudó a apreciar aún más esta diversidad.

"Puedes conocer mejor a tu equipo con el que trabajas y cómo servir mejor a todos los residentes del Condado de Monterey", dijo Castillo.

Este entrenamiento es obligatorio para todos los empleados del condado y tiene el objetivo de abrir diálogos sobre la equidad racial y la justicia social.

"La verdad me gustó mucho porque pues en las pláticas aprendes cosas que usualmente no hablaríamos en nuestro trabajo", dijo Castillo.

La Asociación de Condados de California acaba de otorgarle un reconocimiento a la Oficina de Derechos Humanos por la calidad del entrenamiento.

De acuerdo con Juan Pablo Rodríguez, Oficial de Derechos Humanos del condado y encargado del entrenamiento, un total de 58 condados compitieron en el concurso con 363 programas.

El Condado de Monterey fue uno de los pocos ganadores.

"Para un condado chiquito entre comillas como Monterey es algo de mucho orgullo", dijo Rodríguez.

Rodríguez dijo que el objetivo principal es que los empleados aprendan a servir mejor a su comunidad.

"Cómo reconocer a la gente que estamos sirviendo y cómo responder apropiadamente dependiendo de la cultura", dijo Rodríguez.

Pero Rodríguez también dijo que sus esfuerzos por alcanzar la equidad no son algo nuevo.

"Una versión de nuestra oficina ya existía desde los 90 era la Oficina de Acción Afirmativa, conforme ha cambiado el tiempo y las cosas y los términos se cambió a principio de los 2000 a la Oficina de Oportunidad Equitativa", dijo Rodríguez.

No fue hasta el 2017 que la oficina cambió no solo su nombre, sino también algunas de sus funciones.

"Ahora también aceptamos quejas de discriminación del público en contra de empleados del condado", dijo Rodriguez.

Rodríguez dijo que estos cambios fueron en colaboración con la Junta de Supervisores del Condado de Monterey quienes también acordaron hacer el programa de entrenamiento de derechos humanos algo obligatorio para todos sus empleados.

"Si queremos llegar al siguiente nivel que estamos planeando que es gobernar de una manera equitativa tenemos que darle un poquito más a los empleados", dijo Rodríguez.

Los eventos que se han registrado a lo largo del país como las muertes de George Floyd y Breonna Taylor a manos de agentes de la policía en 2020, son sucesos que según Rodríguez liberan aún más estas conversaciones.

"Hablar de raza es uno de los temas tabúes todavía en estados unidos y el hecho de que estemos hablando de ellos y abriendo los ojos a las injusticias o iniquidad que existe nos van a permitir a reconocerlas y poder seguir adelante y superarlas”, dijo Rodríguez.

Estos entrenamientos no son solo para empleados del condado, según Rodríguez, fueron diseñados también para organizaciones no gubernamentales o no lucrativas.

"Una de las cosas que yo siempre he sentido como latino aquí en Estados Unidos es que a veces no nos hacen sentir bienvenidos a veces escuchamos cosas en las noticias donde a lo mejor hay discriminación o nos sentimos como que no pertenecemos. Pero parte del entrenamiento, es que otros latinos sepan la historia que tenemos aquí en este país es como cualquier otra historia de cualquier otro migrante que vino en el pasado como los irlandeses, los chinos los alemanes, los italianos, nosotros estamos ayudando a construir el país como otros grupos migrantes y es tiempo de que nos sintamos verdaderamente parte de la comunidad americana"

Si usted tiene una queja de discriminación contra un empleado del Condado de Monterey puede llamar a esta oficina al (831) 755-5117.