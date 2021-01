Equipo de construcción teme que fueron expuestos al COVID-19 en motel de Salinas

T23

SALINAS, Calif. (KMUV)

Un equipo de construcción de Fresno dice que están teniendo síntomas de COVID-19 después de alojarse en un motel de Salinas donde les dijeron que las personas infectadas con el virus se estaban aislando.

Los hombres del equipo de construcción dicen que nunca fueron informados sobre huéspedes enfermos que ocupaban algunas habitaciones en el motel Quality Inn en Kern Street antes de quedarse allí.

Estos trabajadores dijeron el martes que un guardia de seguridad les notificó que el motel estaba alojando a personas que necesitan ayuda para aislarse.

"Nadie nos dijo cuándo nos registramos ni nada, no vimos carteles en ninguna parte, no hemos visto estaciones de desinfección o algo que me diga que tenga mucho cuidado", dice César, uno de los trabajadores de la construcción.

César dice que uno de sus compañeros de trabajo se fue a su casa en Fresno después de quedarse en el motel y teme haber potencialmente infectado a su esposa y familia que dieron positivo al COVID-19.

Por el momento, el condado de Monterey dice que no puede confirmar o negar si el motel en Salinas se está utilizando para albergar a personas que necesitan una habitación para poner en cuarentena.

Nuestro equipo se ha acercado para preguntarles si tenían algún conocimiento de la situación.

También se contactó a la oficina del motel Quality Inn, en la cual dijeron que no tenían huéspedes positivos de COVID porque no cuentan con los servicios de limpieza profunda para hacer eso.

Alrededor de las 6 p.m. el martes, un vehículo de especialistas en desastres de Kleenup estaba en el lugar realizando una limpieza profunda.