Negocios del Condado de Monterey enfrentan multas por no cumplir con las órdenes de salud

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) La Oficina de Salud Ambiental del Condado de Monterey ha estado trabajando para asegurarse que los negocios estén cumpliendo con las órdenes de salud. Hasta este momento han emitido 12 multas.

Estas multas han sido repartidas a siete negocios. Hasta ahora, el departamento ha visitado cerca de 2,000 negocios en el Condado de Monterey desde septiembre.

De los negocios que recibieron multas, la Oficina de Salud Ambiental dijo que varios ya han comenzado a cumplir las ordenes.

"Realmente ya no tenemos más tolerancia para las personas que no estén cumpliendo con las ordenes, y estamos tomando acción", dijo un vocero de esta agencia. "Esto incluye posibles penalidades como la suspensión inmediata de su permiso. Si no cumplen con la suspensión de su permiso. Esto será considerado como un peligro inmediato, una molestia de salud pública y evidencia de lo que podría ser una revocación permanence de su permiso de salud".

Además de las multas, la agencia emitió una notificación de violación al restaurante Tuck Box en Carmel el cual tuvo que pagar penalidades civiles por la violación de las ordenes hace meses, esto ya que habían continuado sirviendo al aire libre sin tenerlo permitido. Una notificación de violación podría resultar en la suspensión del permiso.

Un negocio sí tuvo su permiso revocado. La Oficina de Salud Ambiental dijo que durante varias visitas, documentaron varios problemas de no cumplimiento en relación con el uso de cubrebocas, así que suspendieron su licencia.

La agencia dijo que el negocio permaneció abierto después de que su permiso fuera suspendido, por lo que oficiales les quitaron su licencia.