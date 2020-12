Distribuciones de Comida para Navidad en la Costa Central

T23

Miércoles, 23 de Diciembre

Fundación de UFW- La Fundación de la Unión de Campesinos estará distribuyendo comida gratis entre trabajadores esenciales a partir de las 4 p.m. sobre 118 e. Gabilan Street en Salinas. Envíen un mensaje “Esencial” a 877-877 para más información.

Terrenos de la Feria del Condado de Santa Cruz- El Banco de Alimentos Second Harvest llevará a cabo una distribución de comida de auto servicio entre las 9 a.m. y 1 p.m. en Watsonville. Esta distribución se llevará a cabo en vez de la que usualmente se lleva acabo los viernes.

Las siguientes distribuciones están siendo organizadas por el banco de alimentos del Condado de Monterey.

Primera Iglesia Bautista Del Sur- La distribución se llevará a cabo entre las 2-4 p.m. sobre 1212 E. Alisal Street en Salinas.

Salinas Valley Fairgrounds- La distribución se llevará acabo entre las 10 to 11 a.m. sobre 625 Division Street en King City.

Primaria New Republic- Food distribution will take place from 2 to 3 p.m. at 636 Arcadia Way, Salinas.

San Ardo- Sobre las calles Cattlemen y Collegea entre las 11 a.m.-12 p.m.

25 de diciembre

Monterey County Fairgrounds- En los terrenos de la feria del Condado de Monterey en la ciudad de Monterey entre las 11 a.m. y 1 p.m.