Ciudad de Salinas anuncia apertura de hotel que brindará un hogar a desamparados

SALINAS, Calif. (KMUV) Por varios meses, la Ciudad de Salinas y colaboradores han trabajado en comprar y convertir un hotel que servirá como un hogar para residentes sin hogar como parte del Proyecto Homekey. La Ciudad anunció que el hotel ya está listo para abrir.

El hotel Good Nite Inn estará abriendo sus puertas a partir del jueves y brindará un hogar a 30 personas al igual que otros servicios.

Durante los próximos 4 a 5 meses, la Ciudad dijo que ocuparán 85 habitaciones, y una vez que alcancen su máxima capacidad, proveerán 101 unidades como viviendas permanentes para aquellos que lo necesiten.

"La situación crónica de personas sin hogar era un desafío antes de la pandemia del COVID-19 y la necesidad de refugio y servicios ha incrementado durante la pandemia. La transición de aplicar para los fondos hasta la reapertura de este hotel en cuatro meses es un gran éxito para la comunidad y no habría sido posible sin la ayuda de nuestros socios comunitarios que dieron prioridad a esta iniciativa", dijo Megan Hunter, Directora de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas.

La Ciudad dijo que Step Up operará este hotel con el objetivo de minimizar las barreras que existen en la transición de vivienda permanente.

En septiembre, el Concilio de la Ciudad de Salinas votó a favor de comprar este hotel y transformarlo. Este edificio tiene un total de 103 habitaciones, y dos serán utilizadas para directivos y administradores de la propiedad.

De acuerdo al estado, Salinas es el hogar de aproximadamente un tercio de la población del Condado e Monterey, pero la ciudad tiene al menos la mitad de residentes sin hogar de toda esta población en el Condado.

La Ciudad dijo que colaboró con el Condado de Monterey, la Coalición de Servicios de Personas sin Hogar, Construcción Shangri-La y Step Up on Second.