U.S. Army Corps of Engineers Sacramento District // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in California

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in California using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Recipes from California



Canva

#50. Tulare County

– Percent of residents that are veterans: 3.8% (12,095 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 421

— Korean War: 1,116

— Vietnam era: 5,281

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,306

— Gulf War (9/2001 or later): 2,971



Epolk // Wikimedia Commons

#49. Yolo County

– Percent of residents that are veterans: 3.9% (6,712 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 320

— Korean War: 835

— Vietnam era: 2,482

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,533

— Gulf War (9/2001 or later): 1,542



Kglavin // Wikimedia Commons

#48. Marin County

– Percent of residents that are veterans: 4.0% (8,225 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 722

— Korean War: 1,188

— Vietnam era: 4,377

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 802

— Gulf War (9/2001 or later): 1,136



Mark Miller // Wikimedia Commons

#47. Merced County

– Percent of residents that are veterans: 4.1% (7,843 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 332

— Korean War: 866

— Vietnam era: 3,880

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,411

— Gulf War (9/2001 or later): 1,354



MARELBU // Wikimedia Commons

#46. Contra Costa County

– Percent of residents that are veterans: 4.3% (37,981 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2,744

— Korean War: 4,713

— Vietnam era: 17,286

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,520

— Gulf War (9/2001 or later): 5,718

You may also like: Where people in California are moving to most



Public Domain

#45. Madera County

– Percent of residents that are veterans: 4.3% (4,866 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 196

— Korean War: 651

— Vietnam era: 2,620

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 551

— Gulf War (9/2001 or later): 848



Public Domain

#44. Stanislaus County

– Percent of residents that are veterans: 4.3% (17,143 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 705

— Korean War: 1,592

— Vietnam era: 8,126

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,119

— Gulf War (9/2001 or later): 3,601



CleanWater17 // Wikimedia Commons

#43. Colusa County

– Percent of residents that are veterans: 4.4% (679 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 72

— Vietnam era: 378

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 112

— Gulf War (9/2001 or later): 92



David Jordan // Wikicommons

#42. Fresno County

– Percent of residents that are veterans: 4.4% (31,046 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,591

— Korean War: 3,333

— Vietnam era: 12,877

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,705

— Gulf War (9/2001 or later): 7,540



LPS.1 // Wikicommons

#41. San Joaquin County

– Percent of residents that are veterans: 4.5% (24,233 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 926

— Korean War: 2,137

— Vietnam era: 11,136

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,323

— Gulf War (9/2001 or later): 4,711

You may also like: Do you know California’s official state symbols?



Susan Popielaski // Wikimedia Commons

#40. Alpine County

– Percent of residents that are veterans: 4.5% (38 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 2

— Vietnam era: 34

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2

— Gulf War (9/2001 or later): 0



Naotake Murayama // Wikicommons

#39. Monterey County

– Percent of residents that are veterans: 4.7% (14,788 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 764

— Korean War: 1,488

— Vietnam era: 6,616

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,792

— Gulf War (9/2001 or later): 3,128



Canva

#38. San Bernardino County

– Percent of residents that are veterans: 4.9% (76,616 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2,409

— Korean War: 6,325

— Vietnam era: 32,826

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16,432

— Gulf War (9/2001 or later): 18,624



nickchapman // Wikicommons

#37. Kern County

– Percent of residents that are veterans: 5.0% (31,325 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,001

— Korean War: 2,923

— Vietnam era: 12,045

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,478

— Gulf War (9/2001 or later): 7,878



Stan Shebs // Wikicommons

#36. Napa County

– Percent of residents that are veterans: 5.4% (5,949 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 542

— Korean War: 856

— Vietnam era: 2,857

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 924

— Gulf War (9/2001 or later): 770

You may also like: Counties with the most college graduates in California



Michael Patrick // Wikimedia Commons

#35. San Benito County

– Percent of residents that are veterans: 5.4% (2,411 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 97

— Korean War: 274

— Vietnam era: 1,063

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 384

— Gulf War (9/2001 or later): 593



Canva

#34. Ventura County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (35,259 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,778

— Korean War: 3,854

— Vietnam era: 15,635

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,583

— Gulf War (9/2001 or later): 7,409



Fred Hsu // Wikicommons

#33. Sonoma County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (21,828 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,014

— Korean War: 2,331

— Vietnam era: 11,056

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,837

— Gulf War (9/2001 or later): 3,590



Pixabay

#32. Santa Barbara County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (19,077 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,085

— Korean War: 2,701

— Vietnam era: 7,436

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,529

— Gulf War (9/2001 or later): 4,326



Trance addict // Wikimedia Commons

#31. Glenn County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,161 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 175

— Vietnam era: 554

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 186

— Gulf War (9/2001 or later): 194

You may also like: Highest-earning counties in California



clr_flickr from Rocklin, USA // Wikimedia Commons

#30. Mono County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (657 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 29

— Korean War: 34

— Vietnam era: 140

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 192

— Gulf War (9/2001 or later): 262



Cory Maylett // Wikimedia Commons

#29. Humboldt County

– Percent of residents that are veterans: 5.9% (6,422 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 454

— Korean War: 689

— Vietnam era: 3,251

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 890

— Gulf War (9/2001 or later): 1,138



Canva

#28. Sacramento County

– Percent of residents that are veterans: 5.9% (68,275 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3,280

— Korean War: 6,723

— Vietnam era: 29,197

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 14,512

— Gulf War (9/2001 or later): 14,563



Daniel Orth // Flickr

#27. Riverside County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (110,032 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 4,439

— Korean War: 10,825

— Vietnam era: 40,573

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 26,044

— Gulf War (9/2001 or later): 28,151



Basar // Wikicommons

#26. San Luis Obispo County

– Percent of residents that are veterans: 6.2% (14,327 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 781

— Korean War: 1,957

— Vietnam era: 7,449

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,101

— Gulf War (9/2001 or later): 2,039

You may also like: Highest-rated specialty museums in California, according to Tripadvisor



Finetooth // Wikimedia Commons

#25. Lassen County

– Percent of residents that are veterans: 6.4% (1,663 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 164

— Vietnam era: 724

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 392

— Gulf War (9/2001 or later): 353



Canva

#24. Butte County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (12,124 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 763

— Korean War: 1,415

— Vietnam era: 6,136

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,029

— Gulf War (9/2001 or later): 1,781



Binksternet // Wikimedia Commons

#23. Mendocino County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (4,706 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 278

— Korean War: 484

— Vietnam era: 2,770

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 673

— Gulf War (9/2001 or later): 501



Frank Schulenburg // Wikimedia Commons

#22. Tehama County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (3,355 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 158

— Korean War: 466

— Vietnam era: 1,881

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 563

— Gulf War (9/2001 or later): 287



DimiTalen // Wikimedia Commons

#21. El Dorado County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (11,027 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 510

— Korean War: 1,432

— Vietnam era: 5,875

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,027

— Gulf War (9/2001 or later): 1,183

You may also like: States sending the most people to California



Canva

#20. Del Norte County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,642 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 100

— Korean War: 251

— Vietnam era: 878

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 291

— Gulf War (9/2001 or later): 122



Doug Olson // Wikimedia Commons

#19. Placer County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (22,754 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,121

— Korean War: 2,840

— Vietnam era: 10,400

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,634

— Gulf War (9/2001 or later): 3,759



Ray Bouknight // Wikicommons

#18. Sutter County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (5,423 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 214

— Korean War: 491

— Vietnam era: 1,929

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,284

— Gulf War (9/2001 or later): 1,505



Canva

#17. Sierra County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (201 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 12

— Vietnam era: 140

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5

— Gulf War (9/2001 or later): 42



Scott Burley // Wikimedia Commons

#16. Modoc County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (565 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 45

— Korean War: 41

— Vietnam era: 391

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 75

— Gulf War (9/2001 or later): 13

You may also like: Counties with the worst commutes in California



EPoelzl // Wikimedia Commons

#15. Mariposa County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,176 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 166

— Vietnam era: 688

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 122

— Gulf War (9/2001 or later): 148



Frank Schulenburg // Wikimedia Commons

#14. Nevada County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (6,663 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 549

— Korean War: 889

— Vietnam era: 3,373

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,056

— Gulf War (9/2001 or later): 796



Doug Kerr // Wikicommons

#13. Shasta County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (11,513 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 460

— Korean War: 1,457

— Vietnam era: 5,869

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,575

— Gulf War (9/2001 or later): 2,152



Chuck Abbe // Wikimedia Commons

#12. Inyo County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,194 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 86

— Korean War: 209

— Vietnam era: 601

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 102

— Gulf War (9/2001 or later): 196



CFang // Wikimedia Commons

#11. Lake County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (4,285 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 232

— Korean War: 465

— Vietnam era: 2,580

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 589

— Gulf War (9/2001 or later): 419

You may also like: Highest-rated things to do in California, according to Tripadvisor



SD Dirk // Flickr

#10. San Diego County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (214,911 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7,091

— Korean War: 15,543

— Vietnam era: 66,360

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58,025

— Gulf War (9/2001 or later): 67,892



Almonroth // Wikimedia Commons

#9. Trinity County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (942 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 137

— Vietnam era: 588

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 99

— Gulf War (9/2001 or later): 97



Canva

#8. Calaveras County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (3,431 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 264

— Korean War: 447

— Vietnam era: 1,896

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 496

— Gulf War (9/2001 or later): 328



Chmee2 // Wikimedia Commons

#7. Siskiyou County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (3,163 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 83

— Korean War: 418

— Vietnam era: 1,822

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 488

— Gulf War (9/2001 or later): 352



Canva

#6. Solano County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (31,317 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 776

— Korean War: 2,150

— Vietnam era: 12,473

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,572

— Gulf War (9/2001 or later): 7,346

You may also like: Best places to retire in California



Armona // Wikicommons

#5. Kings County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (9,915 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 134

— Korean War: 424

— Vietnam era: 2,470

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,930

— Gulf War (9/2001 or later): 3,957



Bobak Ha’Eri // Wikimedia Commons

#4. Amador County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (3,280 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 177

— Korean War: 383

— Vietnam era: 1,738

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 443

— Gulf War (9/2001 or later): 539



Bobak Ha’Eri // Wikimedia Commons

#3. Tuolumne County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (4,556 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 280

— Korean War: 606

— Vietnam era: 2,243

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 631

— Gulf War (9/2001 or later): 796



Kenneth Green // Wikimedia Commons

#2. Plumas County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,641 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 166

— Vietnam era: 961

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 217

— Gulf War (9/2001 or later): 235



U.S. Army Corps of Engineers Sacramento District // Wikimedia Commons

#1. Yuba County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (5,859 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 176

— Korean War: 432

— Vietnam era: 1,888

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,478

— Gulf War (9/2001 or later): 1,885

You may also like: Best counties to raise a family in California