El regreso a casa de un héroe de la II Guerra Mundial; sus restos descansarán en Seaside

"No sé a quién iba dirigida, si a mi abuela o a mi tía, pero la carta decía: 'Todavía estoy esperando que me digan si ya soy tío', así que estaba esperando mi nacimiento, y no lo pudo ver", recuerda Ward con lágrimas en los ojos.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.