Líderes del Condado de Monterey debaten el plan de recuperación a largo plazo de Pajaro

"Bueno, en primer lugar, el dique. Bueno, no fue construído para resistir como debería, como he señalado antes, el dique no era de la misma calidad, construiríamos un dique ahora mismo", dijo el supervisor del distrito 2 del condado de Monterey, Glenn Church.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.