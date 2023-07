Estados Unidos ha multado a aerolíneas con US$ 6,7 millones por transportar personas sin documentos de migración apropiados entre 2019 y 2022

Se impusieron multas a docenas de aerolíneas nacionales e internacionales en lo que, según muestran los datos, fueron alrededor de 1.000 casos cerrados relacionados con el transporte de personas que carecían de la documentación adecuada para ingresar a Estados Unidos. Las tres principales aerolíneas comerciales con las multas más altas fueron American Airlines, Delta Air Lines y Spirit Airlines, con multas evaluadas de alrededor de US$ 1,1 millones, US$ 345.000 y US$ 321.000, respectivamente, según muestran los datos.

