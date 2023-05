Monterey Bay FC es eliminado de la U.S. Open Cup frente a LAFC en partido jugado en Seaside

SEASIDE, Calif. (KMUV-TV) Un Estadio Cardinale con entradas agotadas no fue rival para la determinación del LAFC, que se impuso al Crisp and Kelp en la prórroga. El Monterey Bay F.C. puede ahora centrarse en el Campeonato de la USL tras ser eliminado de la competición de la U.S. Open Cup.

