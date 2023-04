Atléticos de Oakland anuncian proyecto para mudarse a Las Vegas

"En los últimos tres meses, hemos dado pasos significativos para cerrar el acuerdo. Sin embargo, tengo claro que los A's no tienen intención de quedarse en Oakland y que simplemente han estado utilizando este proceso para intentar conseguir un mejor acuerdo en Las Vegas. No me interesa seguir jugando a ese juego: los aficionados y nuestros residentes se merecen algo mejor".

"Estoy profundamente decepcionado de que los A's hayan decidido no negociar con la ciudad de Oakland como un verdadero socio, de una manera que respete la larga relación entre los aficionados, la ciudad y el equipo", dijo Thao en un comunicado, según el San Francisco Chronicle. La ciudad ha ido más allá en nuestros intentos de llegar a términos mutuamente beneficiosos para mantener a los A's en Oakland".

