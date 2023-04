¿Qué es el género no binario?

La identidad de género es un componente del género que describe el sentido psicológico de una persona sobre su género. “Muchas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género «queer», género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer”, describió la Asociación Estadounidense de Psicología.

