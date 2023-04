Fallece a los 81 años Michael Lerner, actor de “Barton Fink” y “Elf”

“Everything Everywhere All At Once” se corona en los Premios Oscar 2023: estos fueron los momentos más destacados de la ceremonia

“Anoche perdimos a una leyenda”, escribió Sam Lerner en Instagram este domingo. “Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la actuación. Era la persona más genial, seguro de sí mismo y con más talento, y el hecho de que fuera mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que le conocen saben lo loco que estaba, en el mejor sentido. Tengo mucha suerte de haber pasado tanto tiempo con él, y todos tenemos suerte de poder seguir viendo su trabajo por el resto de los tiempos. QEPD Michael, disfruta de tus ilimitados puros cubanos, de tus cómodos sillones y de tu interminable maratón de películas”.

