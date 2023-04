5 consejos sencillos para estar más saludable

“Incluso —o especialmente— cuando tu amigo está pasando por alguna situación difícil”, dijo Poswolsky, quien también es autor de “Friendship in the Age of Loneliness: An Optimist’s Guide to Connection”. “Sabes que alguien es un verdadero amigo cuando te apoya cuando estás enfermo, cuando pierdes tu trabajo, cuando cometes un error, cuando estás pasando por una ruptura, cuando estás estresado, cuando estas triste”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.