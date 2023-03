“The Last of Us”: más de 8 millones de personas vieron el episodio final de la primera temporada

No importó que la noche en que se emitió el episodio final también estuvieran ocurriendo los premios Oscar. La ceremonia de la Academia no fue impedimento para que el capítulo “Look for the Light” lo sintonizaran 8,2 millones de personas, dijo Warner Bros. Discovery, citando a datos de Nielsen.

(CNN Español) – No es un secreto que “The Last of Us” se ha posicionado como la serie del momento, con un público muy diverso: desde los que son asiduos fans del videojuego hasta aquellos que solo la ven por algunos de los actores… o, incluso, por curiosidad.

