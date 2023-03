Por qué quebró Silicon Valley Bank y qué puede significar este colapso

Si no se hubiera encontrado un comprador, SVB UK habría sido declarado insolvente por el Banco de Inglaterra, garantizando los fondos únicamente a los clientes con depósitos por valor de hasta 85.000 libras (US$ 100.000) o 170.000 libras (US$ 200.000) para cuentas conjuntas.

A finales de 2022, los bancos estadounidenses acumulaban US$ 620.000 millones en pérdidas no realizadas, es decir, activos cuyo precio ha bajado pero que aún no se han vendido, según la FDIC.

Los activos del banco, que incluyen préstamos, se triplicaron con creces, pasando de US$ 71.000 millones a finales de 2019 a un máximo de US$ 220.000 millones a finales de marzo de 2022, según los estados financieros. Los depósitos se dispararon de US$ 62.000 millones a US$ 198.000 millones durante ese período, a medida que miles de empresas tecnológicas emergentes depositaron su efectivo en el prestamista. Su plantilla mundial se duplicó con creces.

