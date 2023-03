“Everything Everywhere All At Once” se corona en los Premios Oscar 2023: estos fueron los momentos más destacados de la ceremonia

“Algunos dicen que James Cameron no está acá porque no fue nominado a mejor director y, aunque me cuesta creer que un hombre tan humilde, él tiene un punto… ¿Cómo es que la Academia no nomina al tipo que dirigió “Avatar? ¿Quién creen que es? ¿Una mujer?“, dijo Kimmel.

“Everything Everywhere All At Once” llegó como la favorita de la noche, no solo por ser la más nominada (con 11), sino porque ha sido una de las producciones que ha triunfado en premiaciones del circuito de Hollywood.

Según The New York Times, el presentador de la gala, Jimmy Kimmel, bromeó que la elección de color de la alfombra es porque “muestra cuán seguros estamos de que no se derramará sangre”.

