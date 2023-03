Cinco claves por las que “Argentina, 1985” puede dar a su país el Oscar a mejor película internacional por tercera vez

Los galardones no faltaron: Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, Goya a la mejor película iberoamericana, premio del público en San Sebastián, premio a la libertad de expresión de la National Board of Review… y la lista sigue.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.