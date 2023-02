Reforma electoral en México: ¿por qué hay controversia sobre el plan de AMLO?

Durante su conferencia de prensa matutina diaria el lunes siguiente de la manifestación, López Obrador se burló de los carteles y dijo que lo que querían decir era “La corrupción no se toca”. “Según ellos, los privilegios no se tocan, el narco-Estado no se toca”, agregó, alegando sin pruebas que los líderes de la protesta “han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco-Estado”.

