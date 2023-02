ANÁLISIS | Lo que sabemos sobre la “teoría de la fuga de laboratorio” del virus de covid-19

El virus no fue desarrollado como un arma biológica. La mayoría de las agencias creen que el virus no fue modificado genéticamente. (Dos agencias pensaron que no había suficiente evidencia para hacer una evaluación de cualquier manera). Los funcionarios de China no tenían “conocimiento previo del virus” antes del brote inicial.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.