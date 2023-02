OPINIÓN | Las peripecias de un globo chino

3 de febrero. Jim Jordan, combativo trumpista republicano, prendió el fuego con un tuit: “¿Habría Trump dejado que China volara un globo espía sobre nuestro país? ¿Lo haría Reagan? ¿JFK? ¿Truman? No, no, no y no. Entonces, ¿por qué Biden está dejando a China libre?” La prensa se complace con tema, el temor y la visión apocalíptica son dos de sus ingredientes preferidos.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.