¿Cuánto es el crédito tributario por hijos para 2023 en EE.UU.?

Y la parte del crédito tratada como reembolsable, lo que significa que se paga incluso si no debes ningún impuesto federal sobre la renta, tiene un tope de US$ 1.500, y solo está disponible para aquellos con ingresos del trabajo de al menos US$ 2.500.

Para el año fiscal 2022, los padres pueden reclamar un crédito tributario por hijos máximo de US$ 2.000 por cada hijo menor de 17 años si su ingreso bruto anual no supera los US$ 200.000 (US$ 400.000 si presentan una declaración conjunta), de acuerdo con el IRS. Por encima de esos niveles, el crédito comienza a desaparecer.

