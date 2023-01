ANÁLISIS | La renuncia de Jacinda Ardern demuestra que el agotamiento laboral o “burnout” es real… y no es algo para avergonzarse

No está claro en quién recaerá el liderazgo: el supuesto sucesor de Ardern, el viceprimer ministro Grant Robertson, ha dicho que no está interesado. No se descarta que el sucesor de Ardern sea una mujer, ya que la ministra de Justicia, Kiri Allan, es una posible candidata.

Pero Ardern dijo que su decisión no tenía nada que ver con querer evitar una derrota electoral en octubre. “No me voy porque crea que no podemos ganar las elecciones, sino porque creo que podemos hacerlo y lo haremos, y necesitamos un nuevo par de hombros para ese reto”, declaró.

