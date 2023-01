Trump critica a líderes evangélicos por no apoyar su aspiración presidencial para 2024

“El inigualable historial del presidente Trump habla por sí solo: nominar a jueces federales contrarios al aborto y a jueces de la Corte Suprema que anularon el caso Roe contra Wade, poner fin a los abortos financiados por los contribuyentes, restablecer la ‘Política de Ciudad de México’ que protege la vida de los no nacidos en el extranjero, y muchas otras acciones que defendieron la vida de los no nacidos. No ha habido mayor defensor del movimiento que el presidente Trump”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en declaraciones a CNN.

