Desde Harry Styles y Brad Pitt hasta Jared Leto, ¿qué hay detrás de la tendencia de las marcas de belleza masculina de las celebridades?

Sin embargo, Launchmetrics analizó el MIV de las marcas desde sus lanzamientos en otoño y estimó que Le Domaine tenía el valor más alto en términos de impacto en línea, generando US$ 5,8 millones en alcance, tasas de medios, calidad de los medios y calidad del contenido (que incluye métricas de participación de la audiencia), a pesar del hecho de que Pitt no tiene cuentas oficiales en las redes sociales asociadas a su nombre y ha asumido un papel menor en la promoción de la marca. En cambio, Leto promociona activamente Twentynine Palms, y alrededor del 40% de los US$ 1,9 millones en MIV de la empresa desde su lanzamiento proceden de publicaciones del actor.

Y si la colección no es revolucionaria, tiene que ser buena. La línea Rhode de Hailey Bieber —que promueve su imitado look minimalista con efecto humectado— ha recibido elogios del sector, como el premio Allure Best of Beauty, al igual que la línea de esmaltes de uñas UN/DN LAQR de Machine Gun Kelly. Los sencillos y asequibles kits de cuidado de la piel de Williams a través de Humanrace han recibido elogios de Allure, Essence y Elle. (Los productos lanzados más adelante, en 2022, optarán a los premios de este año).

Y aunque los productos de belleza y cuidado de la piel no tienen género, según lo demuestra una generación de populares influencers masculinos y no binarios de YouTube, muchos de ellos ahora con sus propias marcas de éxito, su comercialización no lo ha tenido. Abrir el mercado a todo el mundo, más allá de los productos de “aseo” para hombres, ha sido tanto un cambio social como una estrategia comercial lucrativa. Aunque en Corea del Sur la K-Beauty lleva más de dos décadas dirigida a los hombres, Occidente llegó más tarde a la fiesta. Clinique for Men comenzó a intensificar sus campañas globales en 2015, mientras que Chanel lanzó una nueva línea de cosméticos llamada Boy de Chanel en 2018. En 2021, Hims recurrió a la exestrella del béisbol Alex Rodríguez (uno de sus inversores) para colaborar en un corrector en barra.

Algunas de estas líneas han tenido una respuesta mixta, en parte por el precio de sus productos: la pequeña crema para los ojos de Leto cuesta US$ 97, mientras que el suero antienvejecimiento de Pitt cuesta US$ 370, pero aún así llegaron en un momento en que el mercado de productos para el cuidado de la piel de los hombres está al alza. En julio, Future Market Insights informó que el valor global del sector rondaba los US$ 13.500 millones en 2022 y se calcula que alcanzará los US$ 28.300 millones en 2029. El mes pasado, la empresa de software y análisis de datos impulsada por inteligencia artificial Launchmetrics analizó palabras clave en torno a productos de belleza para hombres y sin género para CNN y descubrió que las colocaciones de anuncios y las menciones en redes sociales que incluían esos términos experimentaron un aumento del 74% en el Valor de Impacto en los Medios (MIV, por sus siglas en inglés) en 2022 frente a 2021.

