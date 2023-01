OPINIÓN | Kate y la creación de una reina

Y, por eso, también seguimos más que nunca el clásico y siempre elegante vestuario de la princesa de Gales, ¡quien se viste con más estilo que nunca y protege los diseñadores ingleses (Self Portrait, Catherine Walker, Alexander McQueen, Jenny Packham, Mulberry, Alessandra Rich y Emilia Wickstead), siempre que puede! Y ese interés en la moda sin que olvidemos los vibrantes abriguitos verdes, azules o amarillos de Isabel II, quien dijo que usaba colores vivos “para que todos me puedan ver pues soy muy bajita y me ‘perdería’ en la multitud”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.