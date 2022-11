OPINIÓN | Los demócratas están desconectados de los votantes estadounidenses

Suele decirse que la historia se repite, y veo que este ciclo electoral actual recuerda a la década de 1990. En su libro “Storming the Gates: Protest Politics and the Republican Revival”, el columnista del diario The Washington Post Dan Balz y el analista de CNN Ron Brownstein escribieron sobre la llamada “revolución republicana” que surgió en las elecciones intermedias de 1994, durante el primer mandato del presidente demócrata Bill Clinton. El Partido Republicano ganó el control de ambas cámaras del Congreso por primera vez en 40 años, consiguiendo 54 escaños en la Cámara de Representantes y ocho en el Senado.

