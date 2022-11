Lindsay Lohan lamenta el fallecimiento de su exnovio Aaron Carter

“Empecé a salir con Hilary cuando cumplí 13 años. Estuve saliendo con ella como un año y medio, y luego me aburrí un poco, así que fui y empecé a conocer a Lindsay, a salir con Lindsay”, dijo Carter en 2005 durante una entrevista en “The Big Idea with Donny Deutsch”. “Luego ya no quise hacer eso, así que volví con Hilary”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.