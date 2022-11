Eclipse lunar “luna de sangre” de noviembre 2022: fecha, hora, dónde y cómo verlo

El eclipse tendrá lugar el 8 de noviembre y será visible, al menos en parte, desde Norteamérica, el Pacífico, Australia y el este de Asia. En Norteamérica comenzará un eclipse parcial a las 02:09 a.m. hora de Miami y será un eclipse total para las 03:16 a.m. El eclipse total finalizará sobre las 04:42 a.m., siempre hora de Miami, y luego volverá a una fase de eclipse parcial hasta las 05:49 a.m.

