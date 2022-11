Por qué el 75% de los posibles votantes cree que EE.UU. está en recesión, aunque probablemente no sea así

Pero todo esto no sirve de consuelo para los estadounidenses que han tenido que cambiar su forma de comer así como cambiar a marcas propias de las tiendas y recortar para no salirse del presupuesto. Y puede que no haya mucho alivio a tiempo para las fiestas de fin de año. Un informe reciente de la empresa de estudios de mercado IRI estima que una comida típica de Acción de Gracias costará un 13,5% más este año en comparación con el anterior.

Esto ha hecho que el año sea muy agitado, ya que los precios de la gasolina en EE.UU. se dispararon hasta una media récord de US$ 5 por galón durante el verano. Desde junio, los precios han bajado significativamente, hasta unos US$ 3,78. Pero puede no ser suficiente para que los demócratas se ganen la simpatía de los votantes, dado el costo elevado de todas las demás necesidades.

