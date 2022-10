ANÁLISIS | El creciente escepticismo sobre la ayuda de EE.UU. a Ucrania juega a favor de Putin

El hecho de que no haya una vía diplomática en el conflicto (Biden ha dicho varias veces en privado que no sabe cuáles podrían ser las “rampas de salida” de Putin) es digno de discusión y, potencialmente, de prueba en los contactos con Moscú. Y en un momento de inflación furiosa y dificultades económicas en Estados Unidos, corresponde a la administración y sus partidarios demostrar a los contribuyentes estadounidenses por qué una guerra en el borde de Europa está absorbiendo miles de millones en dinero público, incluso si no es porque Ucrania tenga actualmente el “cheque en blanco” que mencionó McCarthy.

