Le pidió direcciones a un desconocido en sus vacaciones. Dos semanas después se comprometieron

“No eres demasiado viejo para viajar solo, en un país que no conoces, donde no conoces a nadie. Nunca se es demasiado viejo para encontrar el amor. Nunca se es demasiado mayor para ser madre. No hay fecha de caducidad para las oportunidades. Toma la vida con las dos manos. Si yo puedo hacerlo, tú puedes”.

“Estábamos frente al mar. En mi cabeza, pensaba: ‘no me arrepiento de las dos últimas semanas que he pasado contigo. La pasamos muy bien juntos. Me alegré mucho de conocerte'”.

“No, no soy un guía turístico”, dijo Honoré. “No me sé la historia de mi país de memoria, y eso no es lo que hago”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.